ХАМАС ответил на план США о прекращении огня в Газе: что говорят в Израиле

"После раунда национальных консультаций и исходя из нашей глубокой ответственности перед нашим народом и его страданиями, Исламское движение сопротивления (ХАМАС) сегодня представило свой ответ на последнее предложение спецпредставителя США Стива Уиткоффа", - говорится в заявлении.

Там отметили, что предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, всеобъемлющего вывода войск Израиля из сектора Газа, а также "обеспечения потока помощи нашему народу и нашим семьям в секторе".

В рамках соглашения ХАМАС освободит 10 живых израильских заключенных и вернет 18 тел в обмен на согласованное количество палестинских заключенных. При этом группировка не уточнила, принимает ли она или отклоняет это предложение.

Associated Press пишет, что ХАМАС, который признан террористической организацией Соединенными Штатами, ЕС и многими другими странами, добивается внесения поправок в некоторые пункты американского предложения. В том числе сроки освобождения заложников, доставки помощи и вывод израильских войск.

В комментарии The Times of Israel, высокопоставленный чиновник Израиля сообщил, что ответ ХАМАС на предложение США "еще не получен от посредников" (вероятно, имеется ввиду, израильской стороной).

Ранее представитель ХАМАС сообщил Reuters, что группировка положительно отреагировала на представленный на этой неделе документ, но попросила внести в него некоторые поправки.

Кроме того, анонимный чиновник Израиля сказал израильским журналистам, что Иерусалим рассматривает ответ ХАМАС на предложение Уиткоффа как "фактический отказ" из-за многочисленных правок, временных группировкой.

Источник, который участвовал в переговорах, сообщил The Times of Israel, что посредники все ще пытаются смягчить требования ХАМАС по соглашению.