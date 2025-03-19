ХАМАС тягне час. Чому зірвалися мирні ініціативи Трампа на Близькому Сході

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Поки Трамп намагається модерувати перемовини про завершення війни Росії проти України, на межі зриву опинилося інше його досягнення – щодо ХАМАС та Ізраїлю.

Ще до інавгурації Трампа його емісар на Близькому Сході Стівен Віткофф змусив обидві сторони піти на болючий компроміс та реалізувати угоду про поступовий обмін заручниками, в обмін на припинення вогню, виведення ізраїльської армії з Сектору Газа та звільнення членів ХАМАС з ізраїльських в'язниць. Тепер ця угода перестала діяти, а Ізраїль відновив атаки на терористів. З перспективою відновлення масштабної військової операції.

Чому зірвалася угода

Зважаючи на взаємну недовіру Ізраїлю та ХАМАС один до одного, угода була розбита на проміжні етапи. Перший тривав 42 дні. Під час нього вдалося звільнити частину заручників.

Другий етап мав розпочатися 3 лютого і передбачав повний вихід Ізраїлю з Сектора Гази та згоду остаточно припинити війну в обмін на звільнення решти живих заручників. Щодо нього сторони тривалий час вели переговори, але не дійшли згоди.

Ізраїль заявив, що ХАМАС відмовився від усіх запропонованих угод щодо звільнення заручників. За офіційними даними, з полону не повернули 59 людей, 24 з них, як вважається, досі живі. Крім того, ХАМАС звинувачують у плануванні нових атак на ізраїльських цивільних, перехопленні гуманітарної допомоги, яка надходить до Сектора Газа. На основі цих даних прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац ухвалили рішення діяти силою.

"Позиція ХАМАСу більш-менш зрозуміла. Вони усвідомлюють, що припинення війни та звільнення заручників означає, що наступним етапом буде демілітаризація Гази та вибудовування режиму, де ХАМАСу не буде", – сказав РБК-Україна ізраїльський політолог, професор Університету Бар-Ілан Зеєв Ханін, – Тому завдання ХАМАСу – це потягнути час, а це означає затягнути процес визволення заручників чи обміну".

Відновлення бойових дій також покращує внутрішньополітичне становище прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху, який під час угоди з ХАМАС зіштовхувався з критикою частини партнерів по коаліції.

"Найбільш радикально налаштований фланг чинної правлячої коаліції вважає, що в дилемі – звільнити заручників або знищити ХАМАС – так би мовити, першу роль відіграє знищення ХАМАС, тому вони вимагали відновлення військових дій", – сказав Ханін.

Роль США

Команда Трампа тривалий час намагалася різними методами стимулювати ХАМАС до переговорів. 12 лютого президент США пригрозив: якщо угрупування не звільнить усіх заручників, то "відчиняться ворота пекла". Згодом він пояснив, що це означає карт-бланш на дії Ізраїлю.

Остання спроба вмовити ХАМАС відбулася минулого тижня. Спецпосланник Трампа Віткофф представив нову компромісну пропозицію. Вона передбачала продовження першого етапу припинення вогню на кілька тижнів, в обмін на звільнення п’яти живих заручників.

Речник ХАМАСу Абдель-Латіф Аль-Кануа 18 березня заявив Reuters, що угруповання все ще підтримує зв’язок із посередниками, і зацікавлене в завершенні виконання початкової угоди. За його словами, ХАМАС не відмовлявся від пропозиції Віткоффа щодо тимчасового продовження режиму припинення вогню, і насправді "сприйняв це позитивно". За інформацію видання Asharq Al-Awsat, угруповання може ухвалити рішення вже найближчим часом.

Тим не менш, із затягуванням переговорів терористи явно не прорахували реакцію Трампа. І він таки ухвалив рішення дати Ізраїлю "зелене світло" на удари по ХАМАС.

Чи почнеться наземна операція в Газі

Під час перемир'я ХАМАС, завдяки контролю за розподілом гуманітарної допомоги, що надходить в Газу, має можливість вербувати нових бойовиків серед населення анклаву. Попри те, що вони мають мало бойового досвіду, це знову створює загрозу для Ізраїлю.

"ХАМАС крок за кроком створював нову реальність, щоразу розширюючи червоні лінії – до того моменту, що ще трохи і всі півторарічні завоювання – розгром організованої інфраструктури, ліквідація значної частини їхнього військового і навіть політичного крила – все це може піти в минуле ", – зазначив РБК-Україна Ханін.

За його словами, зараз співпадають інтереси США, ізраїльського політичного керівництва та ізраїльського суспільства в тому, щоб продовжити операцію, аби таки добити ХАМАС. Зокрема, Трамп хоче, щоб конфлікт закінчився швидко. І в цій ситуації він буде готовий надавати Ізраїлю карт-бланш на короткий час, але не назавжди.

"Ізраїльське політичне керівництво теж зацікавлене, бо принаймні для прем'єр-міністра та його команди – це стабільність коаліції, це проходження бюджету. І якщо все це пройде і коаліція встоїть, то вибори, яких вимагає більшість населення, не відбудуться ще рік," – зазначив експерт.

Якщо найближчим часом ХАМАС не пристане на продовження угоди, зростає ймовірність відновлення масштабної наземної операції в Секторі Газа. Щоправда, в такому випадку зростає і ризик загибелі заручників.

"На сьогоднішній день дві третини ізраїльтян вважають, що повернення заручників важливіше за знищення ХАМАС. Але на якийсь момент, думаю, значна частина із цих двох третин ізраїльтян готова дати ізраїльським політикам та військовим шанс", - резюмував Ханін.

Втім, ухвалення рішення про таку операцію буде залежати не лише від локальних подій, а й від регіональної динаміки. А тут багато чого визначається політикою США щодо Ірану, нової влади в Сирії, Ємену, та інших гарячих точок на Близькому Сході.