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ХАМАС та Ізраїль сильно розходяться в позиціях щодо нової угоди із заручниками, - ЗМІ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погляди ХАМАСу та Ізраїлю сильно розходяться в позиціях щодо нової угоди зі звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Переговори Ізраїлю з ХАМАС про нову угоду зі звільнення заручників "дуже важкі", оскільки ХАМАС висуває непомірні вимоги, які Ізраїлю буде важко прийняти.

З посиланням на високопоставлених чиновників повідомляється, що зусилля з досягнення угоди навряд чи принесуть плоди найближчим часом.

При цьому наголошується, що ХАМАС хоче, щоб Ізраїль вивів усі війська із Сектора Гази.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

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ІзраїльХАМАССектор Газа