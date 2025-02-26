ХАМАС посилює позиції перед можливим відновленням боїв з Ізраїлем, - WSJ

За інформацією арабських чиновників, ХАМАС активно перегруповує свої військові сили в секторі Газа, готуючись до можливого відновлення бойових дій з Ізраїлем.

Група призначила нових командирів і почала підготовку своїх бійців, включно з навчанням новобранців методам ведення партизанської війни проти ЦАХАЛу.

У рамках підготовки ХАМАС відновлює свою підземну мережу тунелів і збирається використовувати артилерійські снаряди, що залишилися на території сектора.

Крім того, терористи активно займаються розвідувальною діяльністю, націленою на виявлення пристроїв для підслуховування і підготовку місць для закладання вибухових пристроїв. Важливою частиною операції є створення підрозділу розвідки, який відстежуватиме пересування ізраїльських військ і виявлятиме шпигунів у Газі.

Термін дії угоди про припинення вогню спливає 1 березня, і існує ризик, що сторони не зможуть домовитися про її продовження. У цей час тривають спроби посередників зберегти мир, але ситуація залишається напруженою.