ХАМАС усиливает позиции перед возможным возобновлением боев с Израилем, - WSJ

По информации арабских чиновников, ХАМАС активно перегруппировывает свои военные силы в секторе Газа, готовясь к возможному возобновлению боевых действий с Израилем.

Группа назначила новых командиров и начала подготовку своих бойцов, включая обучение новобранцев методам ведения партизанской войны против ЦАХАЛа.

В рамках подготовки ХАМАС восстанавливает свою подземную сеть туннелей и собирается использовать артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории сектора.

Кроме того, террористы активно занимаются разведывательной деятельностью, нацеленной на выявление подслушивающих устройств и подготовку мест для закладки взрывных устройств. Важной частью операции является создание подразделения разведки, которое будет отслеживать передвижения израильских войск и выявлять шпионов в Газе.

Срок действия соглашения о прекращении огня истекает 1 марта, и существует риск, что стороны не смогут договориться о его продлении. В это время продолжаются попытки посредников сохранить мир, но ситуация остается напряженной.