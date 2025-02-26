ХАМАС усиливает позиции перед возможным возобновлением боев с Израилем, - WSJ

ХАМАС усиливает свои силы и готовится к возможному возобновлению конфликта с Израилем. Соглашение о прекращении огня истекает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации арабских чиновников, ХАМАС активно перегруппировывает свои военные силы в секторе Газа, готовясь к возможному возобновлению боевых действий с Израилем.
Группа назначила новых командиров и начала подготовку своих бойцов, включая обучение новобранцев методам ведения партизанской войны против ЦАХАЛа.
В рамках подготовки ХАМАС восстанавливает свою подземную сеть туннелей и собирается использовать артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории сектора.
Кроме того, террористы активно занимаются разведывательной деятельностью, нацеленной на выявление подслушивающих устройств и подготовку мест для закладки взрывных устройств. Важной частью операции является создание подразделения разведки, которое будет отслеживать передвижения израильских войск и выявлять шпионов в Газе.
Срок действия соглашения о прекращении огня истекает 1 марта, и существует риск, что стороны не смогут договориться о его продлении. В это время продолжаются попытки посредников сохранить мир, но ситуация остается напряженной.
Напомним, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников 19 января, установив режим перемирия в Секторе Газа. Согласно договору, Израиль передает ХАМАС палестинских заключенных, а боевики освобождают заложников и возвращают тела погибших израильтян.
15 февраля ХАМАС передал трех израильских заложников, а Израиль освободил 369 палестинцев. Однако, 20 февраля в пригороде Тель-Авива прогремела серия взрывов на трех автобусных парковках, ответственность за что взял на себя ХАМАС.
В ответ премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ начать операцию против террористов на Западном берегу реки Иордан.