ХАМАС попытался атаковать аэропорт возле Эйлата. Ракета упала недалеко от города

В ходе конфликта Израиля и Палестины террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км. При этом одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата.
Об этом пишет newsru.co.il.
Сообщается, что руководство ХАМАСа заявило о запуске 250 ракет, в том числе по аэропорту "Рамон" к северу от Эйлата. Падение ракеты зафиксировано недалеко от города.
В результате атаки распространялись сообщения о том, что аэропорт закрыт. Но администрация утверждает, что он работает в обычном режиме, а ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.
Также сообщается, что из сектора Газа запустили заминированный беспилотник, который взорвался над одним из населенных пунктов приграничной полосы. Сведений о пострадавших не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что европейские авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways приостановили полеты в Тель-Авив из-за угрозы обстрелов.
Также стало известно, что "Международные авиалинии Украины" отменили запланированные на сегодня авиарейсы в Тель-Авив и обратно.