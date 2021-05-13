ХАМАС спробував атакувати аеропорт біля Ейлата. Ракета впала недалеко від міста

В ході конфлікту Ізраїлю і Палестини терористичний рух ХАМАС випустив 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км. При цьому однією з цілей був аеропорт біля курортного Ейлата.
Про це пише newsru.co.il.
Повідомляється, що керівництво ХАМАСу заявило про запуск 250 ракет, у тому числі по аеропорту "Рамон" на північ від Ейлата. Падіння ракети зафіксовано недалеко від міста.
В результаті атаки поширювалися повідомлення про те, що аеропорт закритий. Але адміністрація стверджує, що він працює в звичайному режимі, а ракета впала на відкритій місцевості, не заподіявши шкоди.
Також повідомляється, що з сектора Газа запустили замінований безпілотник, який вибухнув над одним з населених пунктів прикордонної смуги. Відомостей про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські авіакомпанії Austrian Airlines, Lufthansa і British Airways призупинили польоти в Тель-Авів через загрозу обстрілів.
Також стало відомо, що "Міжнародні Авіалінії України" скасували заплановані на сьогодні авіарейси в Тель-Авів і назад.