ХАМАС переконував Іран та "Хезболлу" приєднатися до атаки на Ізраїль у 2023 році, - NYT

Згідно з документами, які захопили ізраїльські військові та отримали журналісти видання, лідер політичного бюро ХАМАС Яхья Сінвар разом із вищим командуванням планував напад понад два роки і хотів зробити його найруйнівнішим для Ізраїлю.

Як пише NYT, протоколи таємних зустрічей ХАМАС містять детальний опис про планування терористичного нападу 7 жовтня, а також про рішучість Сінвара переконати Іран і "Хезболлу" взяти участь в атаці або, як мінімум, взяти на себе зобов'язання у більш масштабній боротьбі з Ізраїлем, якщо ХАМАС все ж таки організує рейд через кордон.

У документах, перевірених журналістами, сказано, що ХАМАС спочатку планував здійснити атаку восени 2022 року. Проте угруповання відклало реалізацію плану, намагаючись переконати Іран та "Хезболлу" взяти участь у цьому.

У липні 2023 року ХАМАС направив високопосадовця до Лівану, де він зустрівся з високопоставленим іранським командиром і попросив допомоги в нанесенні ударів по вразливих об'єктах на початку наступу. Той у відповідь заявив, що Іран та "Хезболла" підтримують ХАМАС, але їм потрібно більше часу на підготовку. В протоколі не було зазначено, наскільки детальним був план, який ХАМАС подав своїм союзникам.

Далі NYT пише, що ХАМАС був упевнений у загальній підтримці своїх союзників, але дійшов висновку, що можливо, угрупованню доведеться діяти без їхньої повної участі. Зокрема, частково для того, щоб не дати Ізраїлю розгорнути нову передову систему ППО до того, як буде напад.

На рішення про напад також вплинуло бажання ХАМАС зірвати зусилля щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, посилення ізраїльської окупації Західного берега та спроби Ізраїлю посилити контроль над комплексом мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Угруповання навмисно уникало великих зіткнень з Ізраїлем протягом двох років, починаючи з 2021 року, щоб максимально збільшити несподіванку атаки 7 жовтня. На думку лідерів, вони "мають переконати ворога, що ХАМАС у Газі хоче спокою".

Видання нагадало, що внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло близько 1200 людей. Після того ізраїльська сторона почала бомбардування та вторгнення до Гази, було вбито десятки тисяч палестинських мирних жителів та бойовиків.

Зрештою, це переросло в більш масштабну війну між Ізраїлем та регіональними союзниками ХАМАС, що призвело до вбивства Ізраїлем високопоставлених лідерів Ірану та Хезболли, вторгнення до Лівану, а також до ударів Ірану по Ізраїлю балістичними ракетами.