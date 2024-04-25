ХАМАС оприлюднив відео з одним із захоплених в Ізраїлі заручників

Палестинська організація ХАМАС оприлюднила відео з ізраїльсько-американським заручником на ім’я Герш Голдберг-Полін, яке стало першим доказом того, що він вижив після тяжких поранень під час захоплення бойовиками у ході нападу на мирних громадян Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Голдберг-Полін, якому тоді було 23 роки, був викрадений на музичному фестивалі Nova під час атаки ХАМАС на Ізраїль, коли загинули понад 1200 людей і понад 200 були взяті в заручники.

На оприлюдненому палестинськими бойовиками відео в нього немає частини лівої руки.

Відео, зняте 7 жовтня, показує, як Голдберга-Поліна взяли в заручники з важко пораненою рукою. Молода жінка, яка перебувала з ним в укритті під час нападу ХАМАСу, розповідає, що руку було травмовано, коли він допомагав викидати гранати.

На останньому відео видно, як Голдберг-Полін сидить у кріслі. Час від часу жестикулюючи пораненою рукою, він представляється та називає дату свого народження та імена батьків. Він каже, що знаходиться «тут майже 200 днів».

Чоловік критикує ізраїльський уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, як це робили інші ізраїльські заручники на пропагандистських відео ХАМАС.

Департамент ФБР із пошуку заручників працює над вивченням відео.

Заручники ХАМАСу

Із 129 заручників, які все ще утримуються в Газі, уряд Ізраїлю вважає мертвими 33.

Голдберг-Полін є одним із найбільш впізнаваних заручників. В Єрусалимі вивішені банери з написом: «Поверніть Герша додому», а його батьки Рейчел і Джонатан регулярно зустрічаються з високопосадовцями США у Вашингтоні для обговорення звільнення заручників.

Після публікації відео сім'я Голдберг-Полін вимагає негайно вжити заходів для звільнення їхнього сина та інших заручників, які все ще утримуються в Газі.