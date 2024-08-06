ХАМАС оголосив ім’я свого нового лідера

Згідно з офіційним повідомленням ХАМАС, новим керівником політбюро організації стане лідер ХАМАС у Газі Ях'я Сінвар, якого вважають архітектором різанини 7 жовтня на півдні Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Сінвар був обраний радою ХАМАСу з 50 осіб. Наразі він є найвпливовішою фігурою в організації, вважають експерти.

ЦАХАЛ у лютому опублікував відео, зняте 10 жовтня, на якому, як стверджується, видно, як він проходить тунелем у Газі з кількома членами своєї родини. "Полювання на Сінвара не припиниться, доки ми не зловимо його, живим чи мертвим», — сказав речник ЦАХАЛ Деніел Хагарі на пресконференції після оприлюднення кадру.

Видання пише, що Сінвар переховувався у Газі з моменту атаки на Ізраїль.

Нагадаємо, 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Досі достеменно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

Джерела декількох західних видань повідомили, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.

Іран стверджує, що вбивство Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності.

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