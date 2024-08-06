ХАМАС объявил имя своего нового лидера

Согласно официальному сообщению ХАМАСа, новым руководителем политбюро организации станет лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар, которого считают архитектором резни 7 октября на юге Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Синвар был избран советом ХАМАС из 50 человек. Сейчас он является самой влиятельной фигурой в организации, считают эксперты.

ЦАХАЛ в феврале опубликовал видео, снятое 10 октября, на котором, как утверждается, видно, как он проходит по туннелю в Газе с несколькими членами своей семьи. "Охота на Синвара не прекратится, пока мы не поймаем его, живым или мертвым», — сказал представитель ЦАХАЛ Дэниел Хагари на пресс-конференции после обнародования кадра.

Издание пишет, что Синвар скрывался в Газе с момента атаки на Израиль.

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. До сих пор неизвестно, как именно он погиб. Иран и ХАМАС обвинили в нападении Израиль, хотя тот до сих пор официально не взял на себя ответственность за операцию.

Источники нескольких западных изданий сообщили, что в здании в Тегеране, в котором остановился Хания, чтобы принять участие в инаугурации нового иранского президента, была заложена взрывчатка.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения Корпуса стражей исламской революции, отвечающего за безопасность высокопоставленных чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС.

Иран утверждает, что убийство Хании было совершено с помощью ракеты малой дальности.

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