ХАМАС намагався завадити Ізраїлю сформувати мирний Близький Схід, - Сунак
Причини нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня була не лише ненависть до держави, а й побоювання, що Ізраїль налагодить стосунки із сусідами.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .
"ХАМАС останнім часом боявся народження нового Близького Сходу, де Ізраїль нормалізує відносини із сусідами", - заявив прем'єр-міністр Британії.
За словами Сунака, бойовики ХАМАС зі своїми регулярними обіцянками повторювати 7 жовтня знову і знову кидають "фундаментальний виклик" тій частині людства, яка вважає, що Голокост не повинен повторитись.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
На початку жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль розпочав повномасштабну наземну військову операцію проти бойовиків під назвою "Залізні мечі".
У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.
За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південну сторону.
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