ХАМАС пытался помешать Израилю сформировать мирный Ближний Восток, - Сунак
Причины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября была не только ненависть к государству, но и опасения, что Израиль наладит отношения с соседями.
Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"ХАМАС в последнее время боялся рождения нового Ближнего Востока, где Израиль нормализует отношения с соседями", - заявил премьер-министр Британии.
По словам Сунака, боевики ХАМАС со своими регулярными обещаниями повторять 7 октября снова и снова бросают "фундаментальный вызов" той части человечества, которая считает, что Холокост не должен повториться.
Война Израиля с ХАМАС
В начале октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль начал полномасштабную наземную военную операцию против боевиков под названием "Железные мечи".
В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.
Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.
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