ХАМАС пытался помешать Израилю сформировать мирный Ближний Восток, - Сунак

Причины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября была не только ненависть к государству, но и опасения, что Израиль наладит отношения с соседями.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"ХАМАС в последнее время боялся рождения нового Ближнего Востока, где Израиль нормализует отношения с соседями", - заявил премьер-министр Британии.

По словам Сунака, боевики ХАМАС со своими регулярными обещаниями повторять 7 октября снова и снова бросают "фундаментальный вызов" той части человечества, которая считает, что Холокост не должен повториться.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль начал полномасштабную наземную военную операцию против боевиков под названием "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.