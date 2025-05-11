ХАМАС може звільнити ізраїльського солдата Едана Александра: Віткофф їде допомагати

У заяві ХАМАС йдеться про те, що рішення звільнити Едана Александра було ухвалено після нещодавніх переговорів з офіційними особами США, а також "активованих зусиль із досягнення припинення вогню, відкриття прикордонних переходів і доставлення гуманітарної допомоги до сектору Газа".

Терористичне угруповання також заявляє, що готове вступити в інтимні переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди щодо припинення війни, встановлення "взаємно узгодженого обміну полоненими та надання можливості керувати Газою незалежному професійному органу".

Коли саме Едан Александр буде звільнений, ХАМАС не повідомив. Однак джерело, що бере участь у процесі, сказало The Times of Israel, що мета - звільнити ізраїльсько-американського заручника на початку майбутнього тижня, можливо, вже в понеділок.

Джерело, яке бере участь у процесі зі звільнення заручників, повідомило, що ХАМАС погодився його звільнити як жест доброї волі до адміністрації Трампа в надії, що Вашингтон переконає Ізраїль припинити війну в Газі.

Після цього журналіст Барак Равід написав у соцмережі Х, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде завтра до Ізраїлю, щоб сприяти звільненню Едана Александра. За словами джерела, знайомого із ситуацією, Віткофф "завершить деталі перед звільненням Едана Александра", про що пише Равід.

Наразі спецпредставник Трампа перебуває в Омані, де виступив посередником на ядерних переговорах між США та Іраном.