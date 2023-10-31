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ХАМАС має дозволити іноземцям покинути Газу, - глава МЗС Британії

Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав бойовиків ХАМАС дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава МЗС Сполученого Королівства зазначив, що Британія намагається домовитися про паузу в бойових діях у секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги в регіон. 

Він наголосив, що безпека британських громадян є абсолютним пріоритетом для його уряду. 

"ХАМАС має дозволити іноземним громадянам виїхати з Гази. Ми тісно координуємося з Єгиптом та Ізраїлем, щоби британці могли виїхати якнайшвидше", - заявив Клеверлі.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

7 жовтня терористи ХАМАС неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

27 жовтня Єрусалим почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції. Територію Сектору Газа атакують не лише за допомогою наземних сил - для цього також залучають авіацію та флот.

Варто зазначити, що переговори представників Ізраїлю та ХАМАС щодо звільнення заручників зайшли в глухий кут, оскільки терористи відмовилися гарантувати, що відпустять велику кількість іноземців.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не погодиться на припинення бойових дій чи вогню: "цього не станеться, бо настав час війни".

 

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ХАМАСВеликобританіяІзраїль