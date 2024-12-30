ХАМАС катував заручників у Газі, включно з неповнолітніми, - доповідь МОЗ Ізраїлю

Нова доповідь Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, яку презентують в ООН цього тижня, ґрунтується на інтерв'ю з медичними та соціальними групами, які лікували понад 100 ізраїльських та іноземних заручників. Більшість із них було звільнено наприкінці листопада 2023 року в умовах короткочасного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Вісім заручників були врятовані ізраїльськими військовими.

Згідно зі звітом, серед заручників виявилося понад 30 дітей і підлітків. Деякі з них були зв'язані, побиті або затавровані розпеченим предметом.

Тим часом жінки повідомили про сексуальне насильство з боку викрадачів, зокрема під дулом пістолета. Чоловіків зі свого боку били, морили голодом, таврували, тримали зв'язаними в ізоляції та не давали користуватися туалетом. Деяким відмовляли в лікуванні травм і захворювань.

У звіті не вказані імена та вік заручників з метою захисту їхнього приватного життя, але деякі описи збігаються з тими, що були надані заручниками та персоналом, який поводився з ними.

ХАМАС неодноразово заперечував зловживання щодо 251 заручника, викрадених з Ізраїлю під час його нападу 7 жовтня 2023 року. Ізраїльська влада вважає, що приблизно половина зі 100 заручників, яких утримують у Газі, усе ще живі.

Reuters нагадує, що останніми тижнями набирає обертів нова спроба домогтися припинення вогню в Газі, включно з угодою про звільнення заручників, хоча про прорив поки не повідомляють.

Також агенція додала, що війна почалася з нападу ХАМАС у жовтні 2023 року, унаслідок якого, за даними ізраїльської влади, загинуло 1200 осіб, більшість із яких - мирні жителі.