У ХАМАС заявили про готовність звільнити всіх заручників, назвали умову

Халіль аль-Хайя, лідер угруповання в Газі, який очолює переговорну групу, заявив, що угруповання більше не погодиться на проміжні угоди, зайнявши позицію, яку Ізраїль навряд чи прийме, і яка може ще більше відстрочити припинення руйнівних обстрілів, що поновилися в останні тижні.

"Нетаньягу і його уряд використовують угоди як прикриття для свого політичного порядку денного, в основі якого лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього буде принесення в жертву всіх своїх ув'язнених (заручників). Ми не будемо брати участь у проведенні цієї політики", - сказав Хайя, звертаючись до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Останній раунд переговорів щодо відновлення режиму припинення вогню і звільнення ізраїльських заручників закінчився без видимого прориву, повідомили палестинські і єгипетські джерела.

Хайя заявив, що ХАМАС прийняв пропозицію посередників, Катару і Єгипту, звільнити частину заручників в обмін на палестинців, ув'язнених Ізраїлем, і почати переговори про реалізацію другого етапу угоди про припинення вогню, що включає припинення війни і виведення ізраїльських сил з Гази.

Він звинуватив Ізраїль у тому, що той висунув контрпропозицію з "неможливими умовами".