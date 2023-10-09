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ХАМАС двічі запустив ракети по Ашкелону, постраждала дитина

Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Бойовики ХАМАС двічі обстріляли Ашкелон. При попаданні в житловий будинок постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Місто двічі зазнало обстрілу. Одна з ракет потрапила до триповерхової будівлі. На даний момент відомо про постраждалу 8-річну дитину.

 

 

Місцеві медики реагують на повідомлення про прямі влучення ракет до низки житлових будівель в Ашкелоні.

ХАМАС стверджує про випуск 100 ракет по Ашкелону.

Війна в Ізраїлі

Збройні сили Ізраїлю у своєму зведенні на 9 жовтня повідомили, що бойовики Сектору Газа випустили 3284 ракети по Ізраїлю.

Раніше ми інформували, що кількість жертв нападу ХАМАС перевищила 700 людей. Ізраїльські військові продовжують зачистку території та повертають під контроль раніше окуповані міста.

США висловили стурбованість щодо конфлікту в Ізраїлі . Сенатори створили законопроект, який готові посунути на обговорення. У ньому буде пакет допомоги Ізраїлю для самооборони.

Раніше ми писали, що президент США Байден заявив, що подбає про надання Ізраїлю захисту від загрози, що виникла.

 

 

 

 

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ІзраїльПалестинаХАМАС