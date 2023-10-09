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ХАМАС дважды запустил ракеты по Ашкелону, пострадал ребенок

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Боевики ХАМАС дважды обстреляли Ашкелон. При попадании в жилой дом пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

.Город дважды подвергся обстрелу. Одна из ракет попала в трехэтажное здание. На данный момент известно о пострадавшем 8-летнем ребенке.

 

 

Медики в городе реагируют на сообщения о прямых попаданиях ракет в ряд жилых зданий в Ашкелоне.

ХАМАС утверждает, о выпуске 100 ракет по Ашкелону.

Война в Израиле

Вооруженные силы Израиля в своей сводке на 9 октября, сообщили, что боевики Сектора Газа выпустили 3284 ракеты по Израилю.

Ранее, мы информировали, что количество жертв нападения ХАМАСа превысило 700 человек. Израильские военные продолжают зачистку территории и возвращают под контроль ранее оккупированные города.

США выразили обеспокоенность по конфликту в Израиле. Сенаторы создали законопроект, который готовы продвинуть на обсуждение. В нем будет пакет помощи Израилю для самообороны.

Ранее мы писали, что президент США Байден заявил, что позаботится об предоставлении Израилю защиты от возникшей угрозы.

 

 

 

 

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ИзраильПалестинаХАМАС