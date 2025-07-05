ХАМАС дав відповідь щодо перемир'я в Газі: готові почати переговори негайно

Як пише агентство, у п'ятницю рух ХАМАС заявив, що в "позитивному дусі" відреагував на пропозицію про припинення вогню в Газі, яку висунули США.

Угруповання готове вступити в переговори щодо реалізації угоди, яка передбачає звільнення заручників і переговори про припинення конфлікту.

На офіційному сайті руху сказано, що ХАМАС завершив внутрішні консультації, а також обговорення "з палестинськими фракціями і силами щодо останньої пропозиції посередників щодо припинення агресії проти нашого народу в Газі".

"Рух надіслав братнім посередникам свою відповідь, яка була охарактеризована позитивним настроєм. ХАМАС повністю готовий з усією серйозністю негайно приступити до нового раунду переговорів щодо механізму реалізації цієї структури", - йдеться в заяві.

Водночас палестинський представник угруповання бойовиків, пов'язаного з ХАМАС, заявив, що зберігається стурбованість щодо:

гуманітарної допомоги;

проходу через контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту;

ясності щодо графіка виведення ізраїльських військ.

Reuters пише, що це свідчить про потенційні проблеми, з якими все ще стикаються сторони конфлікту.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про "остаточну пропозицію" щодо 60-денного припинення вогню в майже 21-місячній війні між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що очікує на відповідь від сторін у найближчі години.

Крім того, у вівторок він написав у соцмережах, що Ізраїль погодився "на необхідні умови для завершення" 60-денного припинення вогню, протягом якого буде докладено зусиль щодо припинення війни союзника США в палестинському анклаві.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поки що не коментував заяву Трампа, і у своїх публічних заявах сторони залишаються далекими одна від одної.