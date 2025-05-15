Недбалість на 730 млн гривень. Екскерівництву "Запоріжжяобленерго" загрожує в'язниця
Дії екскерівництва "Запоріжжяобленерго" могли призвести до збитків у розмірі 730 млн гривень. Тепер колишнім топ-менеджерам загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначає СБУ, у співпраці з Бюро економічної безпеки вдалося встановити, що колишній гендиректор і комерційний директор "Запоріжжяобленерго" допустили збитки підприємства на 730 млн гривень.
У 2019 році вони уклали договір із промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності. Згідно з укладеною угодою, виробник мав отримувати від компанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об'єктів, що не мають власної підстанції.
У такому разі вартість електрики значно більша, оскільки для її подачі споживачеві необхідно додатково використовувати високовольтні лінії та кабельні системи.
"Утім, як з'ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість", - підкреслюють правоохоронці.
Таким чином, колишній топ-менеджмент компанії, ймовірно, допустив збитки в особливо великих розмірах.
"Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн гривень", - уточнює СБУ.
Також під час розслідування правоохоронці встановили, що ексголова компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. Для цього він фотографував персональні дані потерпілих.
Колишньому керівництву "Запоріжжяобленерго" повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За це передбачено до 5 років позбавлення волі.
Схема на будівництві Подільського мосту
Нагадаємо, раніше СБУ та БЕБ з'ясували, що на будівництві Подільського мосту в Києві могли розікрасти понад 153 млн гривень.
Таку схему організували колишні та чинні чиновники.
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