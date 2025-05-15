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Недбалість на 730 млн гривень. Екскерівництву "Запоріжжяобленерго" загрожує в'язниця

Четвер 15 травня 2025 15:58
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Недбалість на 730 млн гривень. Екскерівництву "Запоріжжяобленерго" загрожує в'язниця Ілюстративне фото: "Запоріжжяобленерго" втратило 730 млн гривень через недбалість екскерівництва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дії екскерівництва "Запоріжжяобленерго" могли призвести до збитків у розмірі 730 млн гривень. Тепер колишнім топ-менеджерам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Як зазначає СБУ, у співпраці з Бюро економічної безпеки вдалося встановити, що колишній гендиректор і комерційний директор "Запоріжжяобленерго" допустили збитки підприємства на 730 млн гривень.

У 2019 році вони уклали договір із промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності. Згідно з укладеною угодою, виробник мав отримувати від компанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об'єктів, що не мають власної підстанції.

У такому разі вартість електрики значно більша, оскільки для її подачі споживачеві необхідно додатково використовувати високовольтні лінії та кабельні системи.

"Утім, як з'ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість", - підкреслюють правоохоронці.

Таким чином, колишній топ-менеджмент компанії, ймовірно, допустив збитки в особливо великих розмірах.

"Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн гривень", - уточнює СБУ.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що ексголова компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. Для цього він фотографував персональні дані потерпілих.

Колишньому керівництву "Запоріжжяобленерго" повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За це передбачено до 5 років позбавлення волі.

Схема на будівництві Подільського мосту

Нагадаємо, раніше СБУ та БЕБ з'ясували, що на будівництві Подільського мосту в Києві могли розікрасти понад 153 млн гривень.

Таку схему організували колишні та чинні чиновники.

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Служба безпеки України Запорожьеоблэнерго
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