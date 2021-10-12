Хакеры заблокировали работу украинской сети аптек. Требуют выкуп

Хакеры атаковали украинскую сеть аптек АНЦ. Кибер-преступники заблокировали работу аптек по всей Украине и требуют от руководства сети АНЦ выкуп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя сети АНЦ Николая Щербину .

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - рассказал он.

Щербина отметил, что руководство сети не планирует выплачивать выкуп хакерам, и сейчас команда АНЦ работает над восстановлением инфраструктуры.

"Мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, что скорее всего займет несколько дней", - подчеркнул он.