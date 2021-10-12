UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хакеры заблокировали работу украинской сети аптек. Требуют выкуп

Автор: Дмитрий Левицкий

Хакеры атаковали украинскую сеть аптек АНЦ. Кибер-преступники заблокировали работу аптек по всей Украине и требуют от руководства сети АНЦ выкуп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя сети АНЦ Николая Щербину.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - рассказал он.

Щербина отметил, что руководство сети не планирует выплачивать выкуп хакерам, и сейчас команда АНЦ работает над восстановлением инфраструктуры.

"Мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности. Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, что скорее всего займет несколько дней", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака