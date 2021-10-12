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Хакери заблокували роботу української мережі аптек. Вимагають викуп

Автор: Дмитро Левицький

Хакери атакували українську мережу аптек АНЦ. Кіберзловмисники заблокували роботу аптек по всій Україні та вимагають від керівництва мережі АНЦ викуп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника мережі АНЦ Миколу Щербину.

"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - розповів він.

Щербина зазначив, що керівництво мережі не планує виплачувати викуп хакерам, і наразі команда АНЦ працює над відновленням інфраструктури.

"Ми зараз робимо все можливе для упіймання злочинців і притягнення їх до відповідальності. Паралельно, наша команда працює над відновленням інфраструктури, що швидше за все займе кілька днів", - наголосив він.

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Кібератака