Хакери зламали сайти районних та територіальних адміністрацій Київської області
Невідомий хакери зламали сайти кількох районних та територіальних адміністрацій Київської області. Зловмисники розмістили на веб-ресурсах неправдиву інформацію.
Про це повідомила прес-служба державної адміністрації Київської області.
Йдеться про передбачуване розпорядження голови ОДА, в якому зазначено, що всім установам загальної середньої освіти необхідно подати до Департаменту освіти і науки обласної адміністрації списки школярів 15 років і старше до 30 квітня 2021 р. також йдеться, що слід забезпечити проходження учнями медкомісії до 6 травня.
"Офіційно оголошуємо, що розпорядження з таким змістом Василь Володін (глава Київської ОДА - ред.) не підписував, тому інформація не відповідає дійсності", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, раніше російські хакери з угрупування "Бабук" (The Babuk group) отримали доступ до бази даних поліції Вашингтона, округ Колумбія, США. Вони погрожували поділитися інформацією зі злочинними бандами, якщо не отримають викуп.
Відзначимо, кіберспеціалісти СБУ завадили спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.Метою атаки були центральні органи влади і органи місцевого самоврядування.
РБК-Україна писало, що 25 квітня невідомі зламали сайт БелАЕС.Вони розмістили на сторінці фейкові повідомлення про небезпеку станції і можливої трагедії, яка може "статися в будь-який момент".