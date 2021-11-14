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Хакеры взломали электронную почту ФБР и рассылают сообщения о киберугрозе

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США, Воскресенье 14 ноября 2021 00:34
Хакеры взломали электронную почту ФБР и рассылают сообщения о киберугрозе Фото: хакеры взломали электронную почту ФБР (freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

Федеральное бюро расследований столкнулось с кибератакой. Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР и рассылают из нее спам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Хакеры разослали десятки тысяч электронных писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.

По данным Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, атаки начались в полночь субботы в Нью-Йорке, а последующая кампания началась в 2 часа ночи. Организация заявила, что, по ее оценкам, спам-сообщения в конечном итоге достигли не менее 100 000 почтовых ящиков.

В письмах указывалась тема: "Срочно: злоумышленник в системе". Сообщение было подписано Министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей, что злоумышленником был эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование хакерской группы The Dark Overlord.

ФБР заявило, что вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры осведомлено об инциденте.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", - говорится в заявлении ФБР.

"Это не секретная система, которая была взломана. Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации", - сказал он.

Напомним, ранее в США хакеры взломали несколько организаций. Кибератака коснулась сфер образования, здравоохранения, обороны и энергетики.

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