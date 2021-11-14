Хакеры взломали электронную почту ФБР и рассылают сообщения о киберугрозе

Федеральное бюро расследований столкнулось с кибератакой . Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР и рассылают из нее спам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Хакеры разослали десятки тысяч электронных писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.

По данным Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, атаки начались в полночь субботы в Нью-Йорке, а последующая кампания началась в 2 часа ночи. Организация заявила, что, по ее оценкам, спам-сообщения в конечном итоге достигли не менее 100 000 почтовых ящиков.

В письмах указывалась тема: "Срочно: злоумышленник в системе". Сообщение было подписано Министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей, что злоумышленником был эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование хакерской группы The Dark Overlord.

ФБР заявило, что вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры осведомлено об инциденте.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", - говорится в заявлении ФБР.

По словам главы отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остина Бергласа, у ФБР есть несколько систем электронной почты, и та, которая, похоже, была взломана в субботу, является общедоступной - ее агенты и сотрудники могут использовать для коммуникаций с общественностью.