Хакеры взломали электронную почту ФБР и рассылают сообщения о киберугрозе
Федеральное бюро расследований столкнулось с кибератакой. Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты ФБР и рассылают из нее спам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Хакеры разослали десятки тысяч электронных писем из электронной почты ФБР с предупреждением о возможной кибератаке.
По данным Spamhaus, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы, атаки начались в полночь субботы в Нью-Йорке, а последующая кампания началась в 2 часа ночи. Организация заявила, что, по ее оценкам, спам-сообщения в конечном итоге достигли не менее 100 000 почтовых ящиков.
В письмах указывалась тема: "Срочно: злоумышленник в системе". Сообщение было подписано Министерством внутренней безопасности США и предупреждало получателей, что злоумышленником был эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование хакерской группы The Dark Overlord.
ФБР заявило, что вместе с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры осведомлено об инциденте.
"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", - говорится в заявлении ФБР.
"Это не секретная система, которая была взломана. Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации", - сказал он.
Напомним, ранее в США хакеры взломали несколько организаций. Кибератака коснулась сфер образования, здравоохранения, обороны и энергетики.