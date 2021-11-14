Хакери зламали електронну пошту ФБР і розсилають повідомлення про кіберзагрозу
Федеральне бюро розслідувань зіткнулося з кібератакою. Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти ФБР і розсилають з неї спам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Хакери розіслали десятки тисяч електронних листів з електронної пошти ФБР з попередженням про можливу кібератаку.
За даними Spamhaus, що відстежує спам і пов'язані з ним кіберзагрози, атаки почалися опівночі суботи в Нью-Йорку, а подальша кампанія почалася о 2 годині ночі. Організація заявила, що, за її оцінками, спам-повідомлення в кінцевому підсумку досягли щонайменше 100 000 поштових скриньок.
У листах вказувалася тема:"Терміново: зловмисник в системі". Повідомлення було підписано Міністерством внутрішньої безпеки США і попереджало одержувачів, що зловмисником був експерт з кібербезпеки Вінні Троя, який минулого року провів розслідування хакерської групи The Dark Overlord.
ФБР заявило, що разом з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури обізнане про інцидент.
"Це поточна ситуація, і на цей час ми не можемо надати ніякої додаткової інформації", - йдеться в заяві ФБР.
"Це не секретна система, яка була зламана. Це зовнішній обліковий запис, який використовується для обміну і передачі несекретної інформації", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у США хакери зламали кілька організацій. Кібератака торкнулася сфер освіти, охорони здоров'я, оборони та енергетики.