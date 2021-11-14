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Хакери зламали електронну пошту ФБР і розсилають повідомлення про кіберзагрозу

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США, Неділя 14 листопада 2021 00:34
Хакери зламали електронну пошту ФБР і розсилають повідомлення про кіберзагрозу Фото: хакери зламали електронну пошту ФБР (freepik.com)
Автор: Наталья Скороход

Федеральне бюро розслідувань зіткнулося з кібератакою. Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти ФБР і розсилають з неї спам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Хакери розіслали десятки тисяч електронних листів з електронної пошти ФБР з попередженням про можливу кібератаку.

За даними Spamhaus, що відстежує спам і пов'язані з ним кіберзагрози, атаки почалися опівночі суботи в Нью-Йорку, а подальша кампанія почалася о 2 годині ночі. Організація заявила, що, за її оцінками, спам-повідомлення в кінцевому підсумку досягли щонайменше 100 000 поштових скриньок.

У листах вказувалася тема:"Терміново: зловмисник в системі". Повідомлення було підписано Міністерством внутрішньої безпеки США і попереджало одержувачів, що зловмисником був експерт з кібербезпеки Вінні Троя, який минулого року провів розслідування хакерської групи The Dark Overlord.

ФБР заявило, що разом з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури обізнане про інцидент.

"Це поточна ситуація, і на цей час ми не можемо надати ніякої додаткової інформації", - йдеться в заяві ФБР.

"Це не секретна система, яка була зламана. Це зовнішній обліковий запис, який використовується для обміну і передачі несекретної інформації", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у США хакери зламали кілька організацій. Кібератака торкнулася сфер освіти, охорони здоров'я, оборони та енергетики.

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