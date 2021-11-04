Тысячи кибератак и работа на ФСБ: СБУ разоблачила хакерскую группировку Armagedon
Служба безопасности Украины установила хакеров всемирно известной группировки Armagedon, которая осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Armagedon - это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве, говорится в сообщении.
"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить безоговорочные доказательства их причастности к атакам", - говорится в сообщении.
На брифинге начальник Департамента кибербезопасности СБУ сообщил, что в состав группировки входили две группы сотрудников ФСБ:
- кадровые сотрудники ФСБ, участвовавшие в оккупации Крыма,
- бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины, предавшие присягу и перешедшие на сторону страны-агрессора.
5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся следственные действия и экспертные исследования по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 114 (шпионаж);
- ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
- ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).
"Деятельность" группировки
С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем Украины. Основными целями злоумышленников были:
- контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
- похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
- проведение акций информационно-психологического воздействия;
- блокировка информационных систем.