ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Тысячи кибератак и работа на ФСБ: СБУ разоблачила хакерскую группировку Armagedon

Новина українською →
Киев, Четверг 04 ноября 2021 12:19
Тысячи кибератак и работа на ФСБ: СБУ разоблачила хакерскую группировку Armagedon Фото: СБУ установила хакеров всемирно известной группировки "Armagedon" (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины установила хакеров всемирно известной группировки Armagedon, которая осуществила более 5 тысяч кибератак на государственные органы Украины. Ими оказались офицеры "Крымского" ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Armagedon - это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве, говорится в сообщении.

"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить безоговорочные доказательства их причастности к атакам", - говорится в сообщении.

На брифинге начальник Департамента кибербезопасности СБУ сообщил, что в состав группировки входили две группы сотрудников ФСБ:

  • кадровые сотрудники ФСБ, участвовавшие в оккупации Крыма,
  • бывшие сотрудники правоохранительных органов Украины, предавшие присягу и перешедшие на сторону страны-агрессора.

5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования по привлечению сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 114 (шпионаж);
  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
  • ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

"Деятельность" группировки

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тысяч кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем Украины. Основными целями злоумышленников были:

  • контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);
  • похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);
  • проведение акций информационно-психологического воздействия;
  • блокировка информационных систем.
Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Кибератака
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах