Хакеры взламывали аккаунты чиновников Киевской области. Возможна связь с Россией

Среди пострадавших от действий злоумышленников, глава одного из районных судов Киевской области.

Для взлома аккаунтов хакеры использовали подконтрольный виртуальный сервер. Стоимость взлома аккаунта стоила до 3 тысяч долларов. Для анонимности оплата проводилась в криптовалюте и на электронные кошельки запрещенных в Украине российских небанковских платежных систем.

СБУ установила, что владелец хостинга систематически ездит за границу, в частности в Россию, а основными клиентами хакеров были россияне и украинские "частные детективы", поэтому сейчас проверяется возможная связь с российскими спецслужбами.

В рамках уголовного дела по статье 359 и частью 2 статьи 361 УК Украины правоохранители провели обыски по местам размещения серверов и в жилье организатора. В ходе обысков изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, с помощью которого взламывали аккаунты.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях.