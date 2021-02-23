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Хакери зламували акаунти посадовців Київської області. Можливий зв'язок з Росією

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України викрила хакерське угрупування, яке діяло в Київській області. Хакери на замовлення незаконно отримували доступ до акаунтів місцевих посадовців у соцмережах та месенджерах.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Серед постраждалих, від дій зловмисників, голова одного з районних судів Київської області.

Для зламування акаунтів хакери використовували підконтрольний віртуальний сервер. Вартість злому акаунту коштувала до 3 тисяч доларів. Для анонімності оплата проводилася у криптовалюті та на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

СБУ встановила, що власник хостингу систематично їздить за кордон, зокрема в Росію, а основними клієнтами хакерів були росіяни та українські "приватні детективи", тому наразі перевіряється можливий зв’язок з російськими спецслужбами.

В рамках кримінальної справи за статтею 359 та частиною 2 статті 361 КК України правоохоронці провели обшуки за місцями розміщення серверів та в помешканні організатора. В ході обшуків вилучили комп’ютерне обладнання, банківські карти, зразки програмного забезпечення, за допомогою якого зламували акаунти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві правоохоронці викрили групу хакерів, які вчиняли кібератаки на компанії в Європі та США. Загальні збитки, завдані компаніям, оцінюють у понад 80 мільйонів доларів.

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Новини України Служба безпеки УкраїнихакериКиївська область
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