Хакеры выложили в сеть личные данные более миллиона пользователей Clubhouse
Неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию.
Об этом сообщает портал Cybernews.
Среди выложенных в сеть личных данных фигурируют имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.
Clubhouse - социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В Украине социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, создавать комнаты, набрала популярность в начале 2021 года.
Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse. Однако эта соцсеть будет работать на Android.