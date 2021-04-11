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Хакери виклали в мережу особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 04:58
Хакери виклали в мережу особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse Фото: платформа Clubhouse існує з 2019 року (unsplash.com)
Автор: Артур Родивилов

Невідомі хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse. Прес-служба соцмережі поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Про це повідомляє портал Cybernews.

Серед викладених в мережу особистих даних фігурують імена, прізвища, посилання на фотографії користувачів, а також інформація про облікові записи користувачів в інших соціальних мережах.

Clubhouse - соціальна мережа, де користувачі спілкуються голосовими повідомленнями без можливості запису і подальшого розповсюдження. Щоб приєднатися до програми, потрібно отримати запрошення від вже зареєстрованого користувача.

Платформа Clubhouse існує з квітня минулого року. В Україні соціальна мережа, де можна обмінюватися голосовими повідомленнями, створювати кімнати, набрала популярність на початку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse. Однак ця соцмережа буде працювати на Android.

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