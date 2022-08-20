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Хакеры сломали российское ТВ в Крыму, показав обращение Зеленского и флаг Украины

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Хакеры взломали телевидение в Крыму, показав обращение президента Владимира Зеленского и кадры довоенной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Почти на каждом из кадров развевается украинский флаг. Все эти кадры сменяют друг друга под песню Тины Кароль "Україна - це ти".

Как сообщалось, подобное происходит не в первый раз. Так, 9 мая, жители разных регионов России, которые включили телевизор, увидели надпись о войне в Украине.

Также СБУ разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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Война в Украине