Хакеры в Сингапуре похитили данные 1,5 млн пользователей

Хакеры похитили данные премьер-министра

Хакеры в Сингапуре провели масштабную кибератаку, в результате которой похитили данные 1,5 миллиона пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, власти назвали инцидент самым серьезным взломом баз персональных данных.

Кроме этого, следователи национального агентства по кибербезопасности и система охраны здоровья подтвердили, что нападение было хорошо спланированным.

Так, примерно 1,5 миллиона пациентов, которые посещали медицинские клиники с мая 2015 года по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.

Напомним, ранее сообщалось, что на немецкие медиакомпании и организацию в сфере химических исследований в августе 2017 и в июне 2018 года были совершены атаки, вероятно, с целью шпионажа.

Спецслужб ФРГ считают, что есть указания на то, что нападения в 2017-2018 годах, которые, возможно, продолжаются до сих пор, организовали российские группировки хакеров Sandworm. Так, по электронной почте направлялись письма от имени отправителя, который заслуживает доверие, с прикрепленным зараженным текстовым документом в формате Word.