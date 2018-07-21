Хакери у Сингапурі викрали дані 1,5 млн користувачів

Хакери викради дані прем'єр-міністра

Хакери у Сингапурі провели масштабну кібератаку, в результаті якої викрали дані 1,5 мільйона користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, влада назвала інцидент найсерйознішим зламом баз персональних даних.

Окрім цього, слідчі національного агентства з кібербезпеки і система охорони здоров'я підтвердили, що напад був добре спланованим.

Так, приблизно 1,5 мільйона пацієнтів, які відвідували медичні клініки з травня 2015 року по липень 2018 року, потерпіли в результаті злому їх персональних даних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на німецькі медіакомпанії та організацію у сфері хімічних досліджень в серпні 2017 і червні 2018 року були вчинені атаки, ймовірно, з метою шпигунства.

Спецслужб ФРН считают, що є вказівки на те, що напади в 2017-2018 роках, які, можливо, тривають досі, вчинило осійське угруповання хакерів Sandworm. Так, електронною поштою надсилалися листи від імені відправника, що заслуговує на довіру, з прикріпленим зараженим текстовим документом у форматі Word.