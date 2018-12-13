Хакеры рассылали госслужащим письма от НАПК

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

В НАПК обращают внимание на то, что письма от агентства поступают только с домена gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило о том, что 12 декабря на адреса государственных служащих было разослано письмо, содержащее логотип НАПК и просьба пройти анкетирование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба агентства.

Какая отметили в НАПК, письмо отправили с адреса yumiko@hamaichi.co.jp.

"По этому поводу сообщаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло и не рассылало письмо с опросом государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам", - говорится в заявлении.

В НАПК обращают внимание, что все сообщения от агентства поступают исключительно с домена gov.ua.

"О факте вирусной рассылки писем от имени национального агентства уполномоченные лица НАПК сообщат в соответствующие правоохранительные органы", - добавили в НАПК.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года киберполиция обнаружила злоумышленника, который модифицировал одно из вредных программных обеспечений и инфицировал им две тысячи устройств из 50 стран мира.

Ранее сотрудники столичного управления Департамента киберполиции заблокировали деятельность пиратского сайта onemov.net.