Хакери розсилали держслужбовцям листи від НАЗК

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

У НАЗК звертають увагу на те, що листи від агентства надходять лише з домену gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило про те, що 12 грудня на адреси державних службовців було розіслано лист, який містить логотип НАЗК і прохання пройти анкетування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба агентства.

Яка зазначили в НАЗК, лист відправили з адреси yumiko@hamaichi.co.jp.

"З цього приводу повідомляємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції не складало та не розсилало лист з опитуванням державних службовців, та просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями", - йдеться в заяві.

У НАЗК звертають увагу, що усі повідомлення від агентства надходять виключно з домену gov.ua.

"Про факт вірусної розсилки листів від імені національного агентства уповноважені особи НАЗК повідомлять відповідні правоохоронні органи", - додали у НАЗК.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2018 року кіберполіція виявила зловмисника, який модифікував одне із шкідливих програмних забезпечень та інфікував їм дві тисячі пристроїв з 50 країн світу.

Раніше працівники столичного управління Департаменту кіберполіції заблокували діяльність піратського сайту onemov.net.