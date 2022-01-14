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Хакеры пытались взломать сайт Нацбанка. Атаки удалось отбить

Автор: Ольга Белей

В Национальном банке Украины заявили, что его сайт также атаковали хакеры в ночь с 13 на 14 января, однако нападение удалось отбить. Все информационные системы регулятора работали и продолжают работать в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НБУ.

"На протяжении последних дней на информационные сети Национального банка предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира. В частности, в ночь с 13 на 14 января 2022 года во время глобальной атаки на правительственные вебресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать", - сообщили в НБУ.

При этом в уточняется, что все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме.

"В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - говорится в сообщении.

Национальный банк утверждает, что киберзащита банковской инфраструктуры организована с применением новейших технологий киберзащиты и эффективным использованием комплексов и систем защиты.

Напомним, сегодня в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и ряд других.

После чего Госспецсвязи сообщили, что в результате хакерской атаки, которая была совершена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло.

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