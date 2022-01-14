Хакеры пытались взломать сайт Нацбанка. Атаки удалось отбить

"На протяжении последних дней на информационные сети Национального банка предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира. В частности, в ночь с 13 на 14 января 2022 года во время глобальной атаки на правительственные вебресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать", - сообщили в НБУ.

При этом в уточняется, что все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме.

"В частности, система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - говорится в сообщении.

Национальный банк утверждает, что киберзащита банковской инфраструктуры организована с применением новейших технологий киберзащиты и эффективным использованием комплексов и систем защиты.