Хакеры получили доступ к внутренним системам Microsoft

Хакеры получили доступ к исходному коду и внутренним системам корпорации Microsoft. Это те же хакеры, которые стоят за масштабной кибератакой на правительственные и корпоративные сети США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Microsoft.



Компания подтвердила, что загрузила программное обеспечение от своего поставщика SolarWinds, которое было заражено вредоносным кодом.



"Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учетных записей и после проверки обнаружили, что одна учетная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях", - заявили в корпорации.



В Microsoft добавили, что злоумышленники, могли просматривать исходный код, но не могли вносить в него изменения. При этом не уточнили, какие именно их продукты пострадали от хакерской атаки.



Недавно стало известно, что хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких ведомств. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

После чего Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.