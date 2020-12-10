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Хакеры при атаке на агентство ЕС выкрали данные о вакцине BioNTech

Амстердам, Четверг 10 декабря 2020 14:05
Хакеры при атаке на агентство ЕС выкрали данные о вакцине BioNTech
Фото: данные о вакцине стали доступны хакерам (РБК- Украина)
Автор: РБК-Украина

Во время кибератаки на сервер Европейского агентства лекарственных средств (EMA) был получен доступ к документам, касающимся вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech. Агентство занимается сертификацией вакцин перед использованием.

Об этом сообщает ВВС.

Компания BioNTech, которая производит одну из вакцин в партнерстве с Pfizer, сообщила, что во время хакерской атаки на сервер EMA документы, касающиеся их вакцины, были незаконно доступны. ЕМА заверила компанию BioNTech, что кибератака не повлияет на график рассмотрения документов для сертификации.

EMA не предоставило никаких подробностей о природе кибератаки, кроме того, что было начато расследование. Представитель агентства сказал, что оно по-прежнему "работает".

Напомним, EMA работает над сертификацией двух вакцин против COVID-19. Ожидается, что она завершится в течение нескольких недель.

РБК-Украина писало, что 9 декабря Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, пострадало от хакерской атаки.

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