Хакери під час атаки на агентство ЄС вкрали дані про вакцину BioNTech

Фото: дані стали доступні хакерам (РБК-Україна)

Під час кібератаки на сервер Європейського агентства лікарських засобів (EMA) був отриманий доступ до документів, що стосуються вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech. Агентство займається сертифікацією вакцин перед використанням.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія BioNTech, яка виробляє одну з вакцин в партнерстві з Pfizer, повідомила, що під час хакерської атаки на сервер EMA документи, які стосувалися їхньої вакцини, були незаконно доступні. ЕМА запевнила компанію BioNTech, що кібератака не вплине на графік розгляду документів для сертифікації.

EMA не надало ніяких подробиць про природу кібератаки, крім того, що було розпочато розслідування. Представник агентства сказав, що воно "працює", як і раніше.

Нагадаємо, EMA працює над сертифікацією двох вакцин проти COVID-19. Очікується, що вона завершиться протягом декількох тижнів.

РБК-Україна писало, що 9 грудня Європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, постраждало від хакерської атаки.