ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хакери під час атаки на агентство ЄС вкрали дані про вакцину BioNTech

Амстердам, Четвер 10 грудня 2020 14:05
Хакери під час атаки на агентство ЄС вкрали дані про вакцину BioNTech
Фото: дані стали доступні хакерам (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під час кібератаки на сервер Європейського агентства лікарських засобів (EMA) був отриманий доступ до документів, що стосуються вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech. Агентство займається сертифікацією вакцин перед використанням.

Про це повідомляє ВВС.

Компанія BioNTech, яка виробляє одну з вакцин в партнерстві з Pfizer, повідомила, що під час хакерської атаки на сервер EMA документи, які стосувалися їхньої вакцини, були незаконно доступні. ЕМА запевнила компанію BioNTech, що кібератака не вплине на графік розгляду документів для сертифікації.

EMA не надало ніяких подробиць про природу кібератаки, крім того, що було розпочато розслідування. Представник агентства сказав, що воно "працює", як і раніше.

Нагадаємо, EMA працює над сертифікацією двох вакцин проти COVID-19. Очікується, що вона завершиться протягом декількох тижнів.

РБК-Україна писало, що 9 грудня Європейське агентство лікарських засобів, яке займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, постраждало від хакерської атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ЕвросоюзВакцинаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся