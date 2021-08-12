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Хакеры похитили переписку МИД Литвы с посольствами страны, - LRT

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что на него совершили кибератаку. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LRT.

Злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношениям с Беларусью и Китаем. Некоторые документы у них якобы были с грифом секретности.

"Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировал попытку осуществить кибератаку", - отметила прессслужба министерства.

Советник президента Аста Скайсгирите сказала, что владеет информацией о вероятном похищении переписки, и что настораживает то, что это произошло почти одновременно с беспорядками под Сеймом и бунтом в лагере мигрантов.

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ЛитваКибератака