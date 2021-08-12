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Хакери викрали листування МЗС Литви з посольствами країни, - LRT

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що на нього здійснили кібератаку. Відповідні органи були поінформовані про це, почалося розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LRT.

Зловмисники могли отримати доступ до понад 1,5 млн листів з переписки з посольствами інших країн і НАТО, у тому числі щодо "Північного потоку-2", відносин з Білоруссю та Китаєм. Деякі документи в них нібито були з грифом секретності.

"Повідомляємо, що МЗС Литви зафіксувало спробу здійснити кібератаку", - зазначила пресслужба міністерства.

Радниця президента Аста Скайсгіріте сказала, що володіє інформацією про ймовірне викрадення листування, та що насторожує те, що це сталося майже одночасно з заворушеннями під Сеймом і бунтом у таборі мігрантiв.

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ЛитваКібератака