Хакеры похитили информацию из базы погранслужбы США

В Соединенных Штатах хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома в конце мая. Об этом сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP), передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению, 31 мая подрядчик ведомства загрузил собранные погранслужбой фотографии граждан и автомобильных номеров в собственную сеть.

"Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой", - рассказали в погранслужбе.

Отмечается, что служба уведомила Конгресс о случившемся и работает с правоохранителями над установлением размеров утечки и возможными ответными мерами.

В CBP утверждают, что ни одно фото пока не появилось в интернете.

Кто стоит за атакой и скольких человек коснулся взлом, не сообщается, также не называют подрядчика, допустившего утечку.

В то же время источник газеты The New York Times утверждает, что в результате атаки пострадали данные не более 100 тыс. человек.

Напомним, в апреле хакеры взломали несколько специальных закрытых сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, и выгрузили их содержимое.