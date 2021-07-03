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Хакеры атаковали сеть супермаркетов Швеции, заставив закрыть 800 магазинов

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Суббота 03 июля 2021 19:43
Хакеры атаковали сеть супермаркетов Швеции, заставив закрыть 800 магазинов Фото: Хакеры атаковали сеть супермаркетов Швеции Coop Sweden (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Александр Белоус

Одна из крупнейших сетей супермаркетов Швеции заявила 3 июля, что ей пришлось временно закрыть около 800 магазинов по всей стране. Кибератака заблокировала доступ к кассам Coop Sweden, на долю которой приходится около 20% сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Coop Sweden.

"Один из наших субподрядчиков подвергся киберзатаке, и поэтому наши кассы больше не работают. Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - говорится в заявлении.

Coop Sweden не назвала субподрядчика и не раскрыла методы взлома, использованные против нее. Но шведская дочерняя компания группы программного обеспечения Visma заявила, что проблема связана с крупной кибератакой на американскую ИТ-компанию Kaseya в пятницу.

Kaseya призвала клиентов выключить серверы, на которых работает ее платформа VSA, после того, как десятки пользователей подверглись атакам программ-вымогателей.

В последнее время по всему миру, особенно в Соединенных Штатах, прокатилась волна атак программ-вымогателей.

Атаки обычно включают блокировку данных в системах с использованием шифрования, заставляя компании платить за восстановление доступа.

По данным компании Emsisoft, в прошлом году с помощью такого программного обеспечения хакеры вымогали не менее 24 миллиарда долларов.

В последние недели такие атаки затронули нефтепроводы, медицинские учреждения и крупные компании, и они вошли в повестку дня июньской встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщало РБК-Украина, в США хакеры совершили масштабную кибератаку против 200 американских компаний. Речь идет об атаке на работу американской ИТ-компании Kaseya.

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Швеция хакеры
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