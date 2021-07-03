Хакери атакували мережу супермаркетів Швеції, змусивши закрити 800 магазинів

Одна з найбільших мереж супермаркетів Швеції заявила 3 липня, що їй довелося тимчасово закрити близько 800 магазинів по всій країні. Кібератака заблокувала доступ до кас Coop Sweden, на частку якої припадає близько 20% сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Coop Sweden .

"Один з наших субпідрядників зазнав кіберзатаки, і тому наші каси більше не працюють. Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися", - йдеться в заяві.

Coop Sweden не назвала субпідрядника і не розкрила методи злому, використані проти неї. Але шведська дочірня компанія групи програмного забезпечення Visma заявила, що проблема пов'язана з великою кібератакою на американську ІТ-компанію Kaseya в п'ятницю.

Kaseya закликала клієнтів вимкнути сервери, на яких працює її платформа VSA, після того, як десятки користувачів зазнали атак програм-вимагачів.

Останнім часом по всьому світу, особливо в Сполучених Штатах, прокотилася хвиля атак програм-вимагачів.

Атаки зазвичай включають блокування даних в системах з використанням шифрування, змушуючи компанії платити за відновлення доступу.

За даними компанії Emsisoft, в минулому році за допомогою такого програмного забезпечення хакери вимагали не менше 24 мільярди доларів.

В останні тижні такі атаки торкнулися нафтопроводи, медичні установи і великі компанії, і вони увійшли до порядку денного червневої зустрічі президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.