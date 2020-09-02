Хакеры атаковали парламент Норвегии

Парламент Норвегии на протяжении последней недели был целью хакерской атаки. Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это была значительная атака", - заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен.

В результате кибератаки были взломаны электронные почты нескольких депутатов и сотрудников парламента.

Для противодействия кибератакам привлекли норвежскую службу национальной безопасности. Там заявили, что работали в течение нескольких дней.

Андреассен отметила, что попытки остановить атаку имели "немедленный эффект".

Личности хакеров пока не установлены.

Напомним, власти Великобритании подозревают хакеров из РФ во взломе электронной почты экс-министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.

Также сообщалось, что в середине июля Twitter-аккаунты десятков американских знаменитостей подверглись кибератаке. Жертвами хакеров стали Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама, Канье Уэст, Джо Байден и другие известные американцы.

Хакеры разместили на их страницах в соцсети рекламу криптовалюты. За этот инцидент компании Twitter грозит крупный штраф.

Федеральное бюро расследований США начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты знаменитостей.

По обвинению во взломе учетных записей знаменитостей в Twitter были задержаны три хакера.