Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Список номеров экстренного вызова

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов проинформировал о хакерской атаке на номер скорой медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы Винницкой ОВА в Telegram.
Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Временно могут возникать перепои с вызовами на номер экстренной службы.
"Экстренную медицинскую помощь вызывайте по следующим номерам:
"Укртелеком" в настоящее время не предоставляет услуги связи в трех регионах. Речь идет о Черниговской, Сумской и Херсонской областях.
К слову, ДТЭК отчитался о возобновлении энергоснабжения для тысячи семей в Киевской области.
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