UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Список номеров экстренного вызова

Автор: Антон Федорцив

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов проинформировал о хакерской атаке на номер скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы Винницкой ОВА в Telegram.

Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Временно могут возникать перепои с вызовами на номер экстренной службы.

"Экстренную медицинскую помощь вызывайте по следующим номерам:

  • 0432 651103
  • 0674335883
  • 0962240641", – сообщил Борзов.

"Укртелеком" в настоящее время не предоставляет услуги связи в трех регионах. Речь идет о Черниговской, Сумской и Херсонской областях.

К слову, ДТЭК отчитался о возобновлении энергоснабжения для тысячи семей в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаКибератакаВторжение России в Украину