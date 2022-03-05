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Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Список номеров экстренного вызова

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Винница, Суббота 05 марта 2022 18:03
Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Список номеров экстренного вызова Фото: Карета скорой помощи в Виннице (vezha.ua)
Автор: Антон Федорцив

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов проинформировал о хакерской атаке на номер скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост главы Винницкой ОВА в Telegram.

Хакеры атаковали линию "103" в Виннице. Временно могут возникать перепои с вызовами на номер экстренной службы.

"Экстренную медицинскую помощь вызывайте по следующим номерам:

  • 0432 651103
  • 0674335883
  • 0962240641", – сообщил Борзов.

"Укртелеком" в настоящее время не предоставляет услуги связи в трех регионах. Речь идет о Черниговской, Сумской и Херсонской областях.

К слову, ДТЭК отчитался о возобновлении энергоснабжения для тысячи семей в Киевской области.

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