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Хакери атакували лінію "103" у Вінниці. Список номерів екстреного виклику швидкої

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Вінниця, Субота 05 березня 2022 18:03
Хакери атакували лінію "103" у Вінниці. Список номерів екстреного виклику швидкої Фото: Карета швидкої допомоги у Вінниці (vezha.ua)
Автор: Антон Федорців

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов сповістив про хакерську атаку на номер швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис голови Вінницької ОВА в Telegram.

Хакери атакували лінію "103" у Вінниці. Тимчасово можуть виникати перепої з дзвінками на номер екстреної служби.

"Екстренну медичну допомогу викликайте за такими номерами:

  • 0432 651103
  • 0674335883
  • 0962240641", – повідомив Борзов.

"Укртелеком" на цей момент не надає послуги зв'язку в трьох регіонах. Ідеться про Чернігівську та Сумську області, а також Херсонщину.

До слова, ДТЕК відзвітував про відновлення енергопостачання для тисячі родин на Київщині.

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