Хакеры атаковали компьютеры украинцев: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Правительственная команда CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, рассказала, что 30 и 31 августа зафиксированы массовые рассылки электронных писем, через которые хакеры пытались получить доступ к компьютерам украинцев.

"Во вложении к электронному письму содержится картинка (например, "технический чертеж.img"). В результате его открытия на устройство в конечном итоге будет загружена вредоносная программа AgentTesla", - говорится в сообщении.

Кроме украинских пользователей, такие письма направлялись на электронные почты австрийцев и немцев. Аналогичный случай произошел и 11 августа, когда на электронные почты присылали "Договорные документации".