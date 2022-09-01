Хакеры атаковали компьютеры украинцев: что известно

Киберпреступники пытались атаковать украинские, австрийские и немецкие организации посылая фейковое "техническое задание" на электронные почты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Правительственная команда CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, рассказала, что 30 и 31 августа зафиксированы массовые рассылки электронных писем, через которые хакеры пытались получить доступ к компьютерам украинцев.
"Во вложении к электронному письму содержится картинка (например, "технический чертеж.img"). В результате его открытия на устройство в конечном итоге будет загружена вредоносная программа AgentTesla", - говорится в сообщении.
Кроме украинских пользователей, такие письма направлялись на электронные почты австрийцев и немцев. Аналогичный случай произошел и 11 августа, когда на электронные почты присылали "Договорные документации".
Напомним, что ранее сайт "Энергоатома" подвергся крупнейшей с начала вторжения кибератаке из РФ.
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